Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в конкурсе «Создай Наше»

Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в федеральном конкурсе по молодежному предпринимательству «Создай Наше». Его проводят «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП».

Конкурс направлен на развитие молодежного предпринимательства в России и оказание помощи молодежи в продвижении собственного бизнеса. Принять в нем участие могут граждане РФ в возрасте от 14 до 28 лет включительно — как молодые люди без зарегистрированного на данный момент бизнеса, так и действующие предприниматели.

Подать заявку на участие можно на цифровой платформе МСП.РФ после авторизации в личном кабинете. Сделать это можно до 3 марта 2025 года.

В ходе конкурсного отбора комиссией определят 30 финалистов, которые получат грант в размере 1 млн руб. для развития своего проекта. Также победители конкурса смогут бесплатно принять участие в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП».