Молодежь Подмосковья пригласили принять участие во всероссийском форуме «Шаг в будущее»

Жителей Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет с 23 по 27 марта 2026 года в Москве. Главные организаторы форума — МГТУ имени Н. Э. Баумана и Российское молодежное политехническое общество.

Мероприятия форума пройдут на базе 13 научных центров мирового уровня и 12 ведущих российских университетов. Тематика форума охватывает самые актуальные направления в области инженерных, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.

В программе форума — работа 52 тематических секций, научно-технологическая выставка, фестиваль молодых модельеров и дизайнеров, олимпиады и конкурсы, знакомство с научными лабораториями и инженерными центрами, а также главная баталия форума — битва команд за Научно-технологический кубок России.

К участию приглашаются школьники, студенты колледжей, техникумов, начальных курсов вузов региона. Отбор на форум в Подмосковье будет организован региональными представительствами программы «Шаг в будущее», которые действуют на базе следующих организаций: гимназия № 2 Краснознаменска, лицей Реутова, Десятый лицей Одинцово, Ломоносовский лицей Ногинска, Центр образования № 2 Красноармейска.

Подробная информация о мероприятии представлена здесь.