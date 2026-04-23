Тонна железа на плечах и грелка в зубах: «Русский Халк» установил безумный рекорд в Подмосковье

Подмосковный силач, известный как «Русский Халк», вписал своё имя в историю мирового экстрима. Международный союз стронгмена-силового экстрима официально признал рекорд Сергея Агаджаняна, который тот установил ещё 16 декабря 2025 года. Об этом сообщает REGIONS .

Что же сделал «Русский Халк»? Во время открытой тренировки на стадионе «Урожай» в поселке Томилино он одновременно удерживал на плечах платформу с легендарным ВАЗ 2108 (общий вес конструкции превышал тонну!) и надувал медицинскую грелку до тех пор, пока она не лопнула. Зрелище, достойное цирка древнего Рима. При этом за представлением наблюдали представители Медиабанка Подмосковья и волонтеры.

Сам титулованный стронгмен России Михаил Кокляев назвал этот рекорд «сложноповторимым и впечатляющим». Агаджанян посвятил его памяти цирковых силачей прошлого и участникам специальной военной операции.

Для тех, кто думает, что силачи только гири поднимают, «Русский Халк» доказал: настоящий богатырь способен на невозможное. Удержать автомобиль на плечах — это одно. А вот надувать грелку до взрыва, когда на тебя давит тонна металла — это, пожалуй, вершина контроля над телом и духом.

