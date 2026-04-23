Тонна железа на плечах и грелка в зубах: «Русский Халк» установил безумный рекорд в Подмосковье
REGIONS: «Русский Халк» из Подмосковья побил мировой рекорд по силовому экстриму
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Подмосковный силач, известный как «Русский Халк», вписал своё имя в историю мирового экстрима. Международный союз стронгмена-силового экстрима официально признал рекорд Сергея Агаджаняна, который тот установил ещё 16 декабря 2025 года. Об этом сообщает REGIONS.
Что же сделал «Русский Халк»? Во время открытой тренировки на стадионе «Урожай» в поселке Томилино он одновременно удерживал на плечах платформу с легендарным ВАЗ 2108 (общий вес конструкции превышал тонну!) и надувал медицинскую грелку до тех пор, пока она не лопнула. Зрелище, достойное цирка древнего Рима. При этом за представлением наблюдали представители Медиабанка Подмосковья и волонтеры.
Сам титулованный стронгмен России Михаил Кокляев назвал этот рекорд «сложноповторимым и впечатляющим». Агаджанян посвятил его памяти цирковых силачей прошлого и участникам специальной военной операции.
Для тех, кто думает, что силачи только гири поднимают, «Русский Халк» доказал: настоящий богатырь способен на невозможное. Удержать автомобиль на плечах — это одно. А вот надувать грелку до взрыва, когда на тебя давит тонна металла — это, пожалуй, вершина контроля над телом и духом.
