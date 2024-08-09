Молодежь Подмосковья принимает участие в форуме «Территория смыслов»

Подмосковье принимает участие во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». Как рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области, мероприятие проходит на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Как рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе, форум проводится уже в десятый раз. В этом году в первых четырех заездах участники делятся на две смены. Они проходят параллельно, и ребята из разных направлений могут пообщаться друг с другом.

«Всего на восьми сменах федерального форума от Подмосковья принимают участие почти девяносто человек. Я желаю всем ребятам взять от этой уникальной образовательной площадки по максимуму и успешно применить полученные знания в своей деятельности», - добавила министр.

В рамках форума завершился первый заезд «Семья». В нем приняли участие пятьсот человек. На площадке параллельно проводились смены «Территория первых» и «Территория семьи». В программу вошли встречи с ведущими деятелями культуры и науки, спортсменами и блогерами. Также ребята работали над предложениями для нацпроектов «Молодежь и дети» и «Семья».

На форуме также начал работать Акселератор конкурса Росмолодежь.Гранты. В нем поучаствовали полторы сотни представителей первого заезда.