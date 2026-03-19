Молодежь Подмосковья сможет принять участие в конкурсе и посетить остров Шумшу

Подмосковная молодежь сможет принять участие в конкурсном отборе и посетить остров Шумшу (Сахалинская область), конкурс проводится для развития музейно-мемориального комплекса на острове – его организует федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Оно направлено на формирование у молодежных туристических групп системы нравственных и смысловых ориентиров. Кроме того, к целям конкурса отнесли создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и сохранения исторической памяти о Победе над Японией во Второй мировой войне. Его организуют совместно с автономной некоммерческой организацией «Больше, чем путешествие». Участниками могут стать россияне в возрасте от 18 до 45 лет, пройти регистрацию можно на платформе ФГАИС «Молодежь России».

По итогам отбора определятся 150 победителей, которые примут участие в разработке новых подходов и информационных продуктов, транслирующих историю подвига воинов-дальневосточников.

