В рамках межрегионального молодежного форума «Мы — Россия» делегация молодежи из Городского округа Пушкинский обменялась опытом с другими участниками мероприятия и приобрела новые навыки.

На этом уникальном событии собрались молодые люди из разных регионов, включая Московскую область, Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. Также в нем приняли участие представители союзного государства Беларуси.

Форум проходит в Сергиево-Посадском районе и длится четыре дня. Он организован Министерством информации и молодежной политики Московской области, предоставляя участникам возможность расширить свои горизонты.

Этот форум стал прекрасной платформой для общения и обмена опытом. Участники слушают лекции, на которых делятся знаниями, проводят встречи с военными обозревателями и учатся навыкам оказания первой медицинской помощи.

Глава Городского округа Пушкинский уверен, что это мероприятие принесет молодым людям множество полезных знаний и позволит им проявить свои таланты. Максим Красноцветов выразил надежду на успехи участников в их начинаниях, завершая свой пост в телеграм-канале на позитивной ноте.