Молодежь Серпухова собрала посылки для бойцов СВО

В акции «Доброе дело» в этот раз поучаствовали ребята из трудового лагеря Центра профориентации. Это стало уже традицией на летние смены, подчеркнул Сергей Никитенко.

Глава Серпухова сообщил, что молодые люди собрали для бойцов специальной военной операции продуктовые наборы, в которые также добавили и сладости. А еще в коробки положили средства личной гигиены. То есть все то, что нужно всегда в первую очередь. В итоге получилось 150 килограммов полезного груза. Его ребята передали в пункт сбора помощи во Дворце культуры «Россия». В ближайшее время его оттуда отвезут в распределительный центр, а потом «за ленточку».

Также Сергей Никитенко напомнил, где в Серпухове работают пункты по сбору помощи:

МАУ «Серпуховское информационное агентство» (ул. Джона Рида, д. 5);

Общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. Советская, д. 61/10);

ДК «Россия» (ул. Советская, д. 90).

Обращаться в будние дни с 9 утра до 6 вечера.