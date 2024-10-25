Молодежь Серпухова узнала больше о здоровом образе жизни

Сотрудники Молодежного центра «Молодость» в п. Большевик Серпухова организовали для юных жителей интересный и познавательный урок на тему здорового образа жизни (ЗОЖ). Ребята узнали много нового и закрепили уже имеющиеся знания.

Мероприятие «Молодость без возраста: секреты молодого организма» прошло 23 октября. Специалист Борис Шохин объяснил участникам базовые правила ЗОЖ, поделился секретами «молодого организма» и раскрыл тему здоровья, которое закладывается смолоду.

С участниками встречи поговорили про правильный распорядок дня, питание, регулярную физнагрузку, заботу об психике, качественном сне и полноценном отдыхе. Обсудили темы болезней и отказа от вредных привычек, а также позитива, который так важен для работоспособности и эмоционального здоровья.

Мероприятие прошло продуктивно и познавательно. Участники внимательно слушали и запоминали важные правила ЗОЖ, которые способны повысить качество жизни и помочь сохранить здоровье и тонус до старости.