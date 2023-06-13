Молодежь займется возрождением пешеходного туризма в стране

Уже сейчас полным ходом идет подготовка маршрутов на территории разных регионов России. С помощью голосования были выбраны наиболее живописные пути, которые теперь должны стать комфортными и доступными, о чем сообщает KP.RU

По словам Олега Макарова, советника руководителя Росмолодежи, сначала каждый маршрут нужно пройти от идо, чтобы понять, чего в нем не хватает: лавочек, воды или даже мест для ночевки. В мае 13 регионов России уже стали пешеходными маршрутами. На данный момент работа продолжается в столице страны и Подмосковье.

Поначалу туристические походы были придуманы как мера поощрения для молодых и активных людей, выигравших конкурсы и участвующих в олимпиадах, а также волонтеров на мероприятиях. Однако потенциал вышел за рамки представления.