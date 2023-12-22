Молодежная конференция школьных лесничеств «Лесознание» прошла в Подмосковье

Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов в рамках Второй областной конференции «Лесознания» наградил кураторов и учеников школьных лесничеств. Об этом рассказали в региональном Комлесхозе.

«Важно, чтобы дети обучались в наших лесничествах, потом получали образование по специальности и приходили работать в подразделения лесного хозяйства, которые занимаются защитой, охраной и воспроизводством лесов, пополняли инспекторский состав», — отметил Мурашов.

Напоминаем, что начало возрождения движения школьных лесничеств в регионе было положено в 2012 году. И уже сейчас в Московской области работает 169 школьных лесничеств, в которых более трех тысяч учащихся постигают лесную науку.

Владислав Мурашов вручил благодарственные письма кураторам лучших школьных лесничеств — учителям общеобразовательных школ Подмосковья — руководителям школьных лесничеств и наставникам — лесничим, чьи воспитанники показали высокие результаты в ходе X областного слета школьных лесничеств и регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост».

Также благодарностями Председателя Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы и ведомственными наградами Комитета лесного хозяйства Московской области за вклад в развитие движения школьных лесничеств Московской области были награждены педагоги — руководители школьных лесничеств и наставники — работники филиалов ГКУ МО «Мособллес», на базе которых учатся юные лесоводы.