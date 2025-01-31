Молодежные активисты в январе провели опросы среди луховичан на тему безопасности на дорогах

Опросы проводили активисты партийного проекта «Безопасные дороги»: молодогвардейцы, единороссы и партийные сторонники. Горожан просили поделиться мнением, какие меры можно предпринимать для повышения уровня безопасности дорожного движения. Мероприятия проводили у образовательных организаций.

«Работу по пропаганде безопасности дорожного движения ведем систематически — устраиваем акции и помогаем госавтоинспекторам, анализируем то, что делается в этом направлении. Уверена, что результаты опроса помогут в Луховицах сделать столь важную работу, как пропаганда безопасности дорожного движения, еще результативнее», — отметила руководитель местного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России», луховицкий координатор партпроекта «Безопасные дороги», окружной депутат Ирина Каштан.

Вопросы были разнообразные. Например, горожан просили рассказать, получают ли несовершеннолетние в их учебном заведении информацию о правилах дорожного движения. Или же просили поделиться, насколько часто жители проводят беседы о безопасности на дорогах со своими детьми. Были поставлены и другие вопросы: «Готовы ли вы вместе с детьми участвовать в тематических образовательных программах и мероприятиях?»; «Какие способы получения информации о правилах дорожного движения для вас удобны?».

Активисты партийного проекта «Безопасные дороги» изучат все ответы горожан и подведут итоги, на основании которых составят план работы на текущий год.