Молодежные центры Электрогорска и Павловского Посада провели совместное празднование Международного дня молодежи

В программе праздника были предусмотрены разнообразные активности: участники продемонстрировали эрудицию и находчивость в формате интеллектуальной викторины, приняли участие в спортивных играх на открытом воздухе и создали оригинальные сувениры – брелоки из воздушного пластилина, которые станут ценными напоминаниями об этом дне. Небольшая передышка в формате чаепития дала возможность ребятам пообщаться и установить более тесные контакты.

Кульминацией мероприятия стала необычная акция – каждый участник имел возможность написать письмо самому себе, адресованное 2023 году. Затем была создана «капсула времени», содержащая эти письма, и помещена в землю на территории Молодежного центра, рядом с которой установлена информационная табличка.

Завершилось празднование Международного дня молодежи в Молодежном центре Электрогорска душевным музыкальным выступлением под гитару, создавшим атмосферу тепла и уюта.

«Это была поистине незабываемая встреча, полная радости, веселых состязаний и приятных воспоминаний!» - поделились впечатлениями участники.

Ребята выразили благодарность друг другу за прекрасно проведенное время и за радушный прием.