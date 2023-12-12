Молодежный активист из подмосковного Подольска стала лауреатом региональной премии

Активистка признана лучшей в номинации «Студенческая вселенная». Вручение наград состоялось в домодедовском молодежном центре «Победа». Как призналась Ольга, она испытывает большую гордость за признание ее работы. По ее словам, волонтерство это путь, который помогает делать страну и мир лучше и добрее. С коллегами она поделилась опытом по реализации полезных проектов, патриотических акций.

Отметим, что вместе с Ольгой Жуковой финалистами премии стали ее земляки из Подольска Иван Теслюк, Олег Браславский, Дмитрий Лебедев и Анастасия Дмитроченко.