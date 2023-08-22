Молодежный форум «Большие смыслы» пройдет в Ульяновской области в ноябре

Межрегиональный молодежный форум «Большие смыслы» пройдет со 2 по 7 ноября на базе образовательного лагеря «СМАРТ» в Ульяновской области. Мероприятие проводится в рамках реализации межрегионального проекта «Образовательно-просветительский проект «Большие смыслы».

Целью форума является обмен опытом между представителями молодежи субъектов РФ в сфере социального просвещения молодежи, организация молодежных команд, проведение комплексной работы по включению учащейся молодежи в общественно значимую деятельность путем проведения онлайн-отбора участников проекта и проведения очного межрегионального форума для инициативной молодежи-представителей субъектов РФ в 2023 году.

В программе форума будут реализованы образовательные курсы, тренинги личностных, лидерских и управленческих компетенций, посвященные социальному проектированию, а также досуговая, культурная программы.

Проект реализуется с использованием средств гранта, предоставленного Минпросвещения РФ в форме субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий в сфере патриотического воспитания с участием детей и молодежи в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» нацпроекта «Образование», при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), а также за счет собственных и привлеченных средств.