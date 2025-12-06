Молодежный форум "Я - патриот" состоялся в Городском округе Пушкинский

В мероприятии приняли участие около двухсот человек, включая руководство муниципалитета, директоров школ, ветеранов специальной военной операции, юнармейцев, волонтеров и представителей «Движения первых».

Выступая на форуме, глава округа Максим Красноцветов связал событие с Годом защитника Отечества и 80-летием Победы. Он охарактеризовал патриотизм как практическое действие и ежедневную работу на благо своей территории.

Были озвучены статистические данные за текущий период. Согласно им, в округе было проведено более 10500 патриотических мероприятий, что на 25% превышает показатели прошлого года. В активность вовлечено порядка 35000 обучающихся, 20000 волонтеров и свыше 3500 юнармейцев.

В рамках церемонии главе округа была передана медаль за рекорд, зарегистрированный в российском и международном реестрах. Рекорд был установлен в июне, когда активисты выложили мозаику в форме реактивной системы «Катюша» площадью 319 квадратных метров из 22000 свечей.

Для участников форума работали интерактивные площадки, включая фотовыставку и мастер-класс по неполной разборке и сборке автомата Калашникова.