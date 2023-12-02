Центральное событие года для молодежи в Подмосковье собрало около четырехсот ребят из всех муниципалитетов региона, а также порядка ста — из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

«Друзья, я хочу передать вам приветственные слова от нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, благодаря которому состоялось это мероприятие. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали к нам из новых регионов, знаю, что дорога была долгой и непростой, — сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Сегодня на форуме прошли интересные паблик-токи известных спикеров. Перед ребятами выступил военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий на Донбассе, бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Екатерина Швелидзе и Даниил Безсонов встретились также с инициативой группой ребят. Участники могли задать вопросы на самые разные темы.

С лекцией об истории, информационных войнах, технологиях работы с массовым сознанием перед участниками форума выступил глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский.

Еще один спикер — Юрий Бардаш. Это украинский продюсер, работавший со многими популярными группами. Он поддержал СВО с самого начала, однако из-за угроз расправы вынужден был покинуть свою страну. Сейчас Юрий занимается продюсированием и творчеством в России, поддерживает «Русский мир».

Сегодня вечером в рамках форума пройдет концерт. Хедлайнером станет военный корреспондент и рэп-певец из Мариуполя Аким Апачев. Выступят также молодые музыканты — финалистки вокального конкурса «Таврида.Арт» PEGAS и ВЕРЕНИЦА. А завтра, в заключительный день, для гостей из новых регионов состоится сессия «Как получить грант для реализации своих проектов».