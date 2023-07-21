Молодежный форум «Подмосковье – это мы» прошел в Красногорске. В нем приняли участие около тысячи человек. В рамках форума им рассказали о достижениях области за последние 10 лет и о позитивных переменах.

В ходе мероприятия обсудили молодежные инициативы. Также с докладами по своим направлениям выступили депутаты, представители областных министерств, главы муниципалитетов.

Как отметила глава МИСК области Екатерина Швелидзе, в регионе насчитывается 67 молодежных центров, 401 молодежное объединение, 171 молодежное движение и 51 совет молодых ученых. В составе «Волонтеров Подмосковья» более 37 тысяч человек. Большая их часть – почти 33 тысячи – являются представителями молодежи.

«И главная задача команды губернатора – создать для их развития и самореализации комфортные условия. Появляются современные парки и общественные пространства, развивается спортивная инфраструктура, модернизируется сектор здравоохранения, а инициативы молодежи находят реальную поддержку, в том числе, финансовую – в виде грантов», - сказала министр.

По словам депутата Госдумы РФ Сергея Колунова, в области увеличилось население с 7 миллионов человек в 2013 году до 10 миллионов в текущем.

«Люди едут к нам жить, и это главный показатель эффективной работы команды губернатора», - сказал он.

На форуме представили проект «Подмосковье – это мы». Его координатор Линара Самединова предложила молодежи подключиться к избирательному процессу и выступить в роли наблюдателей на выборах. Она отметила, что в регионе проживают более 2 миллионов представителей молодежи.

«Это люди с активной гражданской позицией, которые могут и хотят участвовать в жизни и развитии региона. Нам нужно направить их, все объяснить и рассказать», - сказала она.

Также на форуме участникам рассказали о системе дистанционного электронного голосования, которая в этом году будет впервые действовать в Подмосковье.