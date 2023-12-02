В подмосковном Наро-Фоминске официально открылся молодежный форум «МЫ — РОССИЯ». Так, в открытии приняли участие более пятисот человек — молодые ребята со всего Подмосковья и гости из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций региона.

«Это наше флагманское мероприятие, и мы гордимся тем, что наши молодые друзья из новых регионов приезжают к нам в гости. Провели масштабный мастер-класс по тактической медицине, обсудили современные тенденции в СМИ на медиашколе, учились организовывать свои мероприятия. Я уверена, участники форума с пользой проведут это время!», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Форум открыл советник Руководителя Федерального агентства по делам молодежи Егор Литвиненко, который выступил с приветственным словом и провел паблик-ток о ключевых проектах экосистемы Росмолодежи.

Помимо паблик-токов, участники форума сами выбирали направление образовательных сессий, исходя из собственных предпочтений: самореализация, медиашкола, создание мероприятий, тактическая медицина. Особой популярностью среди молодежи на форуме пользовался мастер-класс по тактической медицине от одного из идеологов и основоположников этого направления в России, ветерана боевых действий, кандидата медицинских наук, основателя и руководителя Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина.

В рамках форума также прошел кинопоказ нового документального фильма военных корреспондентов ВГТРК. В нем показали истории эвакуированных мирных жителей, которых спасли российские военные, истории бойцов, которые в определенный момент своей жизни приняли решение защищать Донбасс. Фильм представил журналист, депутат Московской городской Думы Андрей Медведев.

Завтра участники форума продолжат обучаться в рамках образовательных блоков. Запланированы паблик-токи от военного обозревателя, бывшего Первого заместителя министра информации ДНР Даниила Безсонова и известного музыкального продюсера Юрия Бардаша.

В завершение форума для гостей подготовили мощный концерт, на котором выступят молодые музыканты — финалистки вокального конкурса Таврида.Арт PEGAS и ВЕРЕНИЦА. Хедлайнером мероприятия станет донецкий музыкант Аким Апачев.