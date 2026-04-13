Молодежный историко-культурный форум «Истоки» пройдет в 2026 году

В рамках реализации федерального проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» национального проекта «Молодежь и дети» «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» проводит Молодежный историко-культурный форум «Истоки».

Цель форума — укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, формирование любви к Родине и бережного отношения к истории Отечества, культурному наследию и традициям своего народа и семьи.

В период с 7 августа по 25 сентября 2026 года состоятся 5 тематических заездов, которые объединят более 700 участников.

Участники программы форума смогут принять участие в конкурсе Росмолодежь.Гранты и получить до 1 миллиона рублей на реализацию своих социально значимых инициатив.

Регистрация участников на заезды и соответствующий грантовый конкурс осуществляется на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодежь России».