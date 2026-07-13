Жара, бинты и тысяча бутылок воды: как в Химках отпраздновали День семьи с тактической медициной

Из-за духоты и высокой температуры организаторы сделали акцент на безопасности и самочувствии посетителей. Прямо во время праздника волонтеры раздали горожанам и гостям округа тысячу бутылок питьевой воды, напомнив, что соблюдение питьевого режима в зной критически важно для здоровья. Специалисты пояснили, что в жару организм теряет много влаги, кровь сгущается, возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему и повышается риск теплового удара, а регулярное употребление чистой воды помогает поддерживать терморегуляцию и избегать обезвоживания. Благодаря совместной работе администрации, волонтеров и инструкторов праздник стал не только культурно-просветительским, но и безопасным для жителей. Благотворительный Фонд Орехова и ЦСАВ регулярно проводят подобные мастер-классы в Подмосковье, и они вызывают стабильно высокий отклик благодаря простому изложению и упору на практическую отработку действий.