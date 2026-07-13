Пик размножения и погода: жителей Подмосковья предупредили о нашествии комаров

К концу июля Москву и Подмосковье ждет резкий рост популяции комаров — виной тому влажная погода и обилие стоячей воды. Эколог Ярослав Вольпин предупредил о скорой активизации насекомых, а эксперты в беседе с gazetametro.ru оценили реальные риски для здоровья.

В ближайшие две недели при сохранении высоких температур и повышенной влажности москвичам стоит готовиться к плотной активности гнуса. Пик размножения придется на конец июля — начало августа.

«Учитывая накопительную массу воды за последние дни, резкий рост популяции стоит ожидать уже в конце следующей недели. В это время к погодным факторам добавится спад естественных врагов, поэтому готовимся к достаточно плотной активности гнуса», – отметил он.

Роспотребнадзор напоминает: комары способны переносить дирофилляриоз, малярию и тропические лихорадки. Однако врач Роман Фишкин призывает не паниковать. Для жителей столицы насекомые в большинстве случаев представляют скорее серьезный дискомфорт, чем угрозу жизни. Холодные зимы ограничивают выживаемость комаров и не дают закрепиться устойчивой популяции переносчиков опасных болезней.

Главные неприятности — писк, зуд и местные аллергические реакции. По словам аспиранта МПГУ Кирилла Гаранина, риск заражения остается минимальным, а случаи тяжелой аллергии крайне редки. Зуд и покраснение — нормальная защитная реакция организма. При этом выбирать место для прогулок стоит заранее: на Красной площади комаров будет значительно меньше, чем у пруда в парке, — им нужна стоячая вода и минимум движения.

Для защиты дома помогут москитные сетки и фумигаторы. За городом стоит сливать воду из бочек и открытых емкостей, где она застаивается. На открытом воздухе работают дымящие спирали и свечи с маслом цитронеллы, а перед выходом на улицу лучше нанести репеллент. При укусе не стоит расчесывать кожу — достаточно смазать аптечным средством или промыть холодной водой.