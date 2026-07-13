Путин: бойцы идут вперед, а экономика укрепляется вопреки препонам Запада

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы», заявил, что страну ждет победа, а бойцы на передовой продолжают наступление. Глава государства подчеркнул, что Россия успешно развивает экономику и укрепляет финансы, несмотря на противодействие Запада, а Вооруженные силы совершенствуются в том числе благодаря деятельности ОНФ. Об этом пишет ТАСС.

Путин отметил, что Народный фронт сумел объединить вокруг себя более 20 миллионов граждан, которые на добровольной основе, без принуждения со стороны государства, направили на нужды специальной военной операции почти 70 миллиардов рублей. Президент назвал этот вклад значительным и подчеркнул, что именно сплоченность общества и доверие людей к организации являются залогом успеха.

Глава государства обратился к участникам форума, подчеркнув, что усилия активистов имеют огромное значение для боеспособности армии и морального духа военнослужащих. Он особо отметил, что работа ОНФ находится на острие ключевых проблем, решаемых страной, а обратная связь с гражданами становится важнейшим инструментом принятия государственных решений. По его словам, поручения, которые даются по итогам обращений, не являются формальностью — они рождаются из реальных запросов людей.

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