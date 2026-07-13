«Россети» увеличили число бригад для восстановления света на севере Подмосковья

Компания «Россети Московский регион» нарастила группировку сил для оперативного восстановления подачи электроэнергии жителям северных территорий Подмосковья, проинформировала пресс-служба компании в официальном канале на платформе «Макс».

Как сообщили в энергокомпании, к ликвидации последствий стихии привлечены 70 аварийно-восстановительных бригад. В их составе — 245 специалистов и 86 единиц специализированной техники.

В сообщении компании отмечено, что в настоящий момент энергетики отрабатывают индивидуальные обращения граждан. Основные силы сосредоточены в двух муниципалитетах, наиболее пострадавших от разгула стихии, — Дмитровском городском округе и Сергиево-Посадском округе.

Работы на поврежденных участках сетей будут продолжаться без перерывов — в круглосуточном режиме — вплоть до полной нормализации ситуации и устранения всех последствий непогоды.

Ранее главный инженер Ковалев рассказал о ходе восстановления электроснабжения в Подмосковье.