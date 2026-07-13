Путин сказал, кто мешает, а кто помогает России идти вперед, и назвал цифру в 20 миллионов

По его словам, страна укрепляет экономику, финансы, совершенствует вооруженные силы и наращивает результаты в оборонно-промышленном комплексе, а бойцы идут вперед. Президент отметил, что все это удается в том числе благодаря работе Народного фронта, объединившего вокруг себя более 20 миллионов граждан.