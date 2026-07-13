Путин сказал, кто мешает, а кто помогает России идти вперед, и назвал цифру в 20 миллионов
Путин: Россия развивает экономику, несмотря на борьбу русофобской части Запада
Фото: [kremlin.ru]
Владимир Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» заявил, что Россия продолжает развиваться вопреки давлению русофобской части коллективного Запада, передает ТАСС.
По его словам, страна укрепляет экономику, финансы, совершенствует вооруженные силы и наращивает результаты в оборонно-промышленном комплексе, а бойцы идут вперед. Президент отметил, что все это удается в том числе благодаря работе Народного фронта, объединившего вокруг себя более 20 миллионов граждан.