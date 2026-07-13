Ливни прошли, грибы пошли: когда лучше отправляться в подмосковный лес и какие дары природы искать в первую очередь

Обильные осадки, обрушившиеся на Московскую область в выходные 11-12 июля, существенно изменили ситуацию в лесах региона. Увлажненная почва и теплый воздух создали благоприятную среду для активизации грибниц. Однако, как предупреждают бывалые сборщики, поспешный поход в лес сразу после прекращения дождя — не лучшая идея. Своими рекомендациями о сроках выхода на «тихую охоту» и о том, на какие виды стоит обратить внимание в первую очередь, с REGIONS поделился грибник с многолетним опытом Владимир Жарков.

«Если дождь был действительно сильным, лучше подождать один-два дня. За это время грибы успеют подрасти, а лес немного просохнет. Тогда и находок будет гораздо больше», — рассказал Жарков.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Эльвира Сафина ]

Специалист пояснил, что грибнице после интенсивного увлажнения необходимо определенное время на формирование плодовых тел. В первые дни после ливней, по его наблюдениям, активнее всего появляются лисички, сыроежки и маслята. Если столбик термометра продолжает держаться на высоких отметках, к ним вскоре присоединяются белые и подберезовики.

«Именно сейчас есть хорошие шансы найти молодые крепкие белые грибы. Они появляются не мгновенно, но после таких дождей их количество обычно заметно увеличивается», — пояснил грибник.

Владимир Жарков настоятельно советует отдавать предпочтение молодым, упругим экземплярам. Старые грибы, пережившие продолжительные дожди, стремительно теряют плотность, становятся дряблыми и часто оказываются пораженными личинками.

«Не стоит собирать грибы возле дорог, парковок и промышленных зон. После сильных осадков они особенно активно впитывают вещества из почвы», — предупредил Жарков.

Не менее важно, по мнению специалиста, правильно выбрать тару: опытный грибник рекомендует отправляться в лес с плетеной корзиной — полиэтиленовые пакеты не обеспечивают циркуляцию воздуха и способствуют быстрой порче урожая. Срезать найденный экземпляр следует аккуратно, ножом, либо выкручивать его из земли, стараясь не задеть грибницу.

«Главное правило остается неизменным: если есть хоть малейшие сомнения в виде гриба, его лучше оставить в лесу. Хороший урожай не стоит риска для здоровья», — заключил Жарков.

По информации издания, в подмосковных лесах уже фиксируется первый массовый выход подберезовиков. В социальных сетях сборщики активно публикуют снимки наполненных лукошек и единодушно отмечают, что сезон «тихой охоты» вступает в активную фазу. Опытные грибники уже определили наиболее уловистые локации, где вероятность вернуться с богатым уловом особенно высока.

Ранее сообщалось, что биолог Федоров предупредил о червивости грибов в Подмосковье из-за влажности.