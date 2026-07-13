Тяжелобольной Кашпировский заперся в Митино и остался без квартир

Анатолий Кашпировский, гремевший на всю страну в 90-х, давно исчез из публичного пространства. Соседи в Митино рассказали, что «целитель» сильно похудел, перестал выходить из дома, а его здоровье вызывает серьезные опасения.

Обычная многоэтажка в районе Митино — здесь уже много лет живет Анатолий Кашпировский. Когда-то его называли и гипнотизером, и магом, и психологом, но последние годы фамилия «экстрасенса» появлялась в новостях лишь в связи со скандалами и проблемами со здоровьем. KP.RU решил выяснить, как на самом деле живет человек, собиравший у экранов миллионы зрителей.

Соседка Кашпировского вспоминает: в 90-х на его сеансы отпускали с работы, а в 1994-м они заехали в этот дом. Однако из всего заработанного у «целителя» осталась только эта квартира — 55,9 кв. метра, скорее всего, двухкомнатная. Сам Кашпировский в интервью «Комсомольской правде» сожалел:

«У меня была дурная страсть дарить, я помогал детям, переписывал на них все, а у них мужья, жены... Все пошло прахом, сегодня я гол как сокол».

Похожие квартиры в этом районе сейчас стоят от ₽20 до ₽30 млн.

Недавно появилась информация, что и эту квартиру Кашпировский переписал на жену Гулизар, которая младше его на 33 года. Вместе они уже 23 года.

Соседи называют жену очень приятной и доброй — сейчас она постоянно бегает за лекарствами и вызывает врача.

«В 2003 году у меня появилось солнце — Гуля. Знает восемь языков, с ней никогда не возникает конфликтов. Я считаю, что она подарок небес», — рассказывал он.

По словам соседки, Кашпировский всегда был приветлив и любил шутить, но на улице его давно не видели. «Он совсем никакой, больной. Врач часто приезжает. После больницы не выходит, похудел сильно», — говорит женщина. При этом даже в последние вылазки «целитель» оставался верен себе: неизменно черная одежда и фирменная стрижка с черными волосами. Сейчас в подъезд посторонних не пускают — жена договорилась с вахтером, чтобы никто не беспокоил.

Справка: Кашпировский женат в третий раз. С первой супругой Валентиной прожил 22 года, воспитали двоих детей — Сережу и Лену. Дочь пошла по стопам отца, окончила мединститут, но в 49 лет покончила с собой. Второй женой стала массажистка Ирина, официально развелись в 2014-м. Третий брак с Гулизар оформили только в 2023 году — спустя 20 лет отношений. В августе 2025-го у пары родилась дочь Эллина.