Киев ждет мощное возмездие: Путин анонсировал усиление ударов в ответ на атаки ВСУ по России

Ответы на удары по территории России будут зеркальными, но в несколько раз мощнее, заявил Владимир Путин на выставке Народного фронта, передает ТАСС . Противник, по словам президента, уже ощущает это и будет чувствовать с нарастающим масштабом.

В понедельник глава государства осмотрел экспозицию «Все для Победы!», где среди прочего ему показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Комментируя увиденное, Путин сделал жесткое заявление о характере ответов на любые удары по российской территории.

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — цитирует президента ТАСС.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что любые атаки на российские регионы не останутся без ответа. Сегодняшнее заявление Путина подтверждает курс на ужесточение реакции и увеличение поражающей способности ответных действий.

Напомним, с 12 июля Московский регион подвергается массированной атаке БПЛА. В регионе работает ПВО. В Подмосковье прокуроры взяли на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших от ночной атаки дронов.