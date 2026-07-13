2,5 млн человек подписали петицию с требованием исключить Аргентину с ЧМ-2026 из-за судейства в пользу Месси

Болельщики сборной Аргентины и другие фанаты по всему миру создали петицию с требованием исключить команду с чемпионата мира 2026 года. Документ размещен на сайте argentinaout.com, и на момент публикации его подписали уже более 2,5 миллиона человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы петиции утверждают, что Международная федерация футбола и судьи необъективны по отношению к Лионелю Месси и всей аргентинской команде. «Почему остальной мир должен соревноваться, если победителя уже назначили? Выкиньте Аргентину и дайте всем остальным равные шансы», — говорится в обращении.

Действующие чемпионы мира уже вышли в полуфинал турнира, где 15 июля в Атланте им предстоит встретиться со сборной Англии. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Именно матч с англичанами, по мнению авторов петиции, может стать очередным доказательством предвзятого судейства, поскольку многие спорные эпизоды в предыдущих играх аргентинцев трактовались в их пользу. Организаторы сбора подписей также указывают на то, что несколько ключевых решений арбитров в матчах Аргентины на групповом этапе и в плей-офф вызвали массовое возмущение у фанатов из других стран. В самой ФИФА пока официально не комментировали эту инициативу. Отметим, что подобные петиции появлялись и на предыдущих турнирах, но ни разу не приводили к реальным дисциплинарным мерам.

Тем не менее, число подписей продолжает расти, а в социальных сетях активно обсуждается возможная дисквалификация.

Ранее сообщалось, что бывшему гендиректору «Торпедо» дали два года тюрьмы за подкуп судей.