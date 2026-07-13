В России закрывают бизнес Александра Васильева

Налоговая служба приняла решение о закрытии бизнеса известного историка моды Александра Васильева, сообщает Super со ссылкой на телеграм-канал «Звездач». Уже запущена процедура исключения из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) компании ООО «Лилии Александра Васильева». Именно через эту фирму телеведущий и коллекционер продавал свои книги, украшения и различные коллаборации с брендами.

В последние годы компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями: накопились миллионные долги перед налоговой, счета организации были заблокированы, а выручка значительно снизилась. К тому же в реестре появилась отметка о недостоверности юридического адреса.

Примечательно, что вся задолженность перед бюджетом РФ погашена. Однако это не изменило решение ФНС: из-за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ компанию все равно исключают из реестра.

Ранее сообщалось, что убытки «Бьюти Академии» блогера Гоар Аветисян составили почти ₽6 млн.