Молодежный образовательный форум «Территория смыслов» стартовал в Солнечногорске

В Солнечногорске открылся Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». В новом кампусе Мастерской управления «Сенеж» на берегу одноименного озера собрались 350 участников первой смены. Это ребята от 18 до 35 лет из всех, даже самых отдаленных уголков страны. Здесь они будут создавать и защищать свои проекты.

Всего в этом году в форуме проведут восемь смен. Самые удачные идеи ребят поощрят грантами. Общий фонд составляет 21 млн руб. Завершится форум 2 сентября.

«Все участники смен, которые пребывают на «Территории смыслов», работают одной командой. По сути, вся программа построена по принципу полного цикла – от зарождения идеи до ее практического воплощения», – рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Росмолодежь – один из организаторов форума. Агентство работает над этим проектом в паре АНО «Россия – страна возможностей».

«Территория смыслов» – это такой главный молодежный форум страны. И у нас большой конкурс в этом году – порядка 10 человек на одно место. На разные смены разные конкурсы. Самая популярная смена – это смена «Учить», – пояснил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

В этом году у Всероссийского форума «Территория смыслов» и президентской платформы «Россия – страна возможностей» юбилеи. Обоим исполняется ровно по пять лет.

«Конечно, для нас это знаковое событие. И мы проводим его на новой площадке нового кампуса «Сенеж». Здесь все создали так, чтобы ребятам было максимально комфортно находиться. Прекрасная атмосфера для творчества», – считает Алексей Агафонов.