Молодежный парламент в Клину будут формировать по-новому

Принципы данного формирования на днях обсудили во время заседания местного Совета депутатов.

Прошлый созыв этого органа был утвержден еще в 2021 году, поэтому на данный момент срок полномочий юных парламентариев истек. Тогда ребят выбирали путем представления пяти человек от различных муниципальных молодежных организаций, а еще десятку определяли на выборах.

Теперь членов Молодежного парламента изберет Конкурсная комиссия, которая и предложит кандидатов депутатскому корпусу городского округа Клин. Так, в новый совет войдут десять ребят.

Прием анкет для участия в этом конкурсе пройдет с 29 сентября по 6 октября в муниципальной администрации. Представить себя перед Конкурсной комиссией желающим предстоит 10 октября. Молодежные парламенты во всех подмосковных округах будут формироваться в единые даты.