Молодого наркозакладчика поймали с поличным на улице

Житель Нового Уренгоя задержан с крупной партией наркотиков, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, молодой человек согласился на «подработку», связанную с распространением запрещенных веществ. В мае он получил партию наркотиков для дальнейшего сбыта, но уже 3 июня был задержан сотрудниками полиции.

При личном досмотре у подозреваемого обнаружили значительное количество наркотических средств. Молодой человек заключен под стражу. Следователи работают над установлением всех обстоятельств дела о незаконном обороте наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что в Зарайске расследуют уголовное дело о производстве 25 кг наркотиков.