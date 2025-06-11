Прокуратура Зарайска взяла на контроль расследование дела о производстве 25 кг наркотиков
В Зарайске возбудили уголовное дело о производстве наркотиков
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Городская прокуратура Зарайска взяла на контроль расследование уголовного дела о производстве наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Фигурант уголовного дела — уроженец Ульяновска. Злоумышленник оборудовал в гараже лабораторию по производству наркотиков с целью их сбыта на территории Подмосковья.
Деятельность мужчины пресекли. Из оборота было изъято более 25 кг наркотиков. На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске была ликвидирована нарколаборатория, обустроенная в частном доме.