Молодого россиянина будут судить за фейковое фото знакомой 18+

В Калужской области завели уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя из-за распространение фейкового фото подруги, сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР). Материалы дела уже направлены в суд для дальнейшего разбирательства.

Отмечается, что молодой человек признал вину в том, что после ссоры со знакомой в июле 2024 года создал поддельное непристойное изображение и разместил его в интернете.

Похожий инцидент произошел в Барнауле. Там 31-летний мужчина предстанет перед судом за распространение личной фотографии коллеги.

По версии следствия, в феврале 2025 года он получил доступ к компьютеру сотрудницы, нашел там интимное изображение, скачал его и добавил в общую рассылку для всех работников компании.

Ранее сообщалось, что в Москве начнется суд над мужчиной, убившим друга на аллее в 2004 году.