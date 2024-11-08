Молодогвардейцы Балашихи провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» обратились студенты Балашихинского подразделения «Ногинского колледжа» с просьбой провести мастер-класс по изготовлению окопных свечей. На этот призыв быстро откликнулись волонтеры «Молодой Гвардии» и организовали урок по изготовлению окопных свечей в рамках партийного проекта «Доброе дело». Их доставят в зону СВО.
«Наступили холода и нашим защитникам необходима поддержка и помощь. Окопная свеча обеспечивает обогрев, освещение и даже разогрев пищи. Такая свеча также поможет развести костер. Мы сегодня с ребятами поделились технологией изготовления свечи. Она достаточно простая: в жестяную банку определенным образом укладывается гофрированный картон, он заливается парафином», - рассказал руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.
Молодогвардейцы Балашихи регулярно оказывают помощь участникам СВО. Изготавливают не только окопные свечи, но и принимают участие в плетении маскировочных сетей, организовывают сбор гуманитарной помощи. Волонтеры считают, что важно делать добрые дела и подавать пример другим, не оставаться в стороне.