Молодогвардейцы Балашихи провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей

«Наступили холода и нашим защитникам необходима поддержка и помощь. Окопная свеча обеспечивает обогрев, освещение и даже разогрев пищи. Такая свеча также поможет развести костер. Мы сегодня с ребятами поделились технологией изготовления свечи. Она достаточно простая: в жестяную банку определенным образом укладывается гофрированный картон, он заливается парафином», - рассказал руководитель «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.