Молодогвардейцы из Дубны подготовили пасхальный подарок для одиноких родственников бойцов СВО

Молодогвардейцы дубненского волонтерского штаба вручную раскрасили яйца, чтобы передать их одиноким родственников бойцов, которые в настоящий момент находятся в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что ребята раскрасили несколько десятков яиц, которые позже передадут родственникам тех, кто защищает нашу страну. При этом ранее ребята вместе с Волонтерами Подмосковья уже помогали одиноким пенсионерам в день Всероссийского субботника: помогли убраться в доме и вынести мусор.

Далее у молодогвардейцев Дубны подготовка к акции «Стены смыслов» — более сотни жителей Дубны отправили фотографии своих родственников, участников Великой Отечественной войны, которые будут транслироваться 9 мая на медиафасаде ТРК «Маяк».