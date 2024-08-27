Молодогвардейцы из Фрязино оказали помощь приюту для животных «Шанс»

Активисты из Фрязино совместно с единомышленниками из Щелково посетили приют бездомных животных «Шанс» и передали корм для питомцев. Сотрудники приюта ценят любую помощь.

Многие неравнодушные люди оказывают посильную помощь: гуляют с собаками и ухаживают за животными, самостоятельно приобретают корм или перечисляют на эти цели средства. В подобной помощи приюты бездомных животных нуждаются постоянно.

Благотворительный фонд «Шанс» предлагает фрязинцам стать опекунами для подопечных приюта. Информация актуальна для тех людей, кто хочет завести питомца, но не имеет такой возможности. Рекомендовано действовать постепенно: сначала можно начать выгуливать собак, а потом взять опекунство над одной из них.

Один из подопечных всегда может стать верным другом и переехать в дом нового владельца. Получить детальную информацию горожанам предложено по телефону: +7 916 960-69-63.