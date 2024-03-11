Молодогвардейцы Каширы активно помогают военным СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Кашира]
Активисты Каширского отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» оказывают помощь в сборах предметов, необходимых для военных СВО.
Сбор проходит на регулярной основе, поэтому общественники прекрасно знают, в чем именно нуждаются бойцы. Некоторые предметы, как и продукты питания и лекарственные препараты, необходимы для участников военной операции на постоянной основе. Другие же могут меняться в зависимости от текущего времени года.
Руководитель каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков отметил, что общественники не просто собирают гуманитарную помощь, но и помогают удобно расфасовать все по коробкам, загрузить и при необходимости разгрузить собранную помощь. Встречи общественников проходят в теплой атмосфере. Каждый житель и активист городского округа Кашира относится к сбору гуманитарной помощи ответственно.
«В Кашире очень серьезно подходят к вопросу гуманитарной помощи, участвуют все. Поэтому наши ребята, взяв с собой хорошее настроение и желание помогать, разгрузили очередную партию гуманитарной помощи, которая позже отправится в зону СВО», — сказал руководитель каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков.