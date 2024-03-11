Молодогвардейцы Каширы активно помогают военным СВО

Сбор проходит на регулярной основе, поэтому общественники прекрасно знают, в чем именно нуждаются бойцы. Некоторые предметы, как и продукты питания и лекарственные препараты, необходимы для участников военной операции на постоянной основе. Другие же могут меняться в зависимости от текущего времени года.

Руководитель каширского отделения МГЕР Дмитрий Ишков отметил, что общественники не просто собирают гуманитарную помощь, но и помогают удобно расфасовать все по коробкам, загрузить и при необходимости разгрузить собранную помощь. Встречи общественников проходят в теплой атмосфере. Каждый житель и активист городского округа Кашира относится к сбору гуманитарной помощи ответственно.