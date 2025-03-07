Молодогвардейцы округа Пушкинский рассказали об инициативах муниципальным депутатам

Мероприятие состоялось в общественной приемной партии «Единая Россия». Молодые люди внесли ряд предложений, которые направлены на поддержку военнослужащих РФ. На встрече присутствовали председатель окружного Совета депутатов Артем Садула и его заместитель Николай Михайлин, депутат и руководитель фракции «Единая Россия» Анна Дунаева.

Артем Садула рассказал, что молодогвардейцы были вовлечены в работу. Свои акционные проекты они презентовали с энтузиазмом. Все предложения рациональные. Во время встречи было подчеркнуто много идей для проведения праздничных патриотических мероприятий.

«Со своей стороны выразили готовность поддержать идеи, рассмотрели предметно концепции для ближайших праздников. Многие из ребят «Молодой Гвардии» еще школьники, но уже они умеют выстраивать стратегии, аргументировать свои предложения и отстаивать идеи. Рады знать, что молодежь нашего округа так инициативна и неравнодушна», — отметил председатель Совета депутатов Городского округа Пушкинский Артем Садула.

Обсуждение прошло в теплой атмосфере. Депутаты поделились с ребятами накопленным опытом, внимательно выслушали их предложения и получили обратную связь.