Молодогвардейцы Подмосковья организовали десант волонтеров для помощи новым регионам России

Молодогвардейцы из подмосковного Реутова отправились для помощи в новые регионы нашей страны. Об этом рассказал глава городского округа Филипп Науменко.

«В составе 66-го десанта волонтеров МГЕР и «Волонтерской Роты» в воссоединенные с Россией регионы отправились и четыре молодогвардейца Московской области: Ильнур и Ануш Сафины — молодая семья, активисты местного отделения МГЕР в Реутове. Егор Балакшин — руководитель аппарата Молодой Гвардии Подмосковья. Александр Владимиров — активист МГЕР из Жуковского», — сообщили в пресс-службе МГЕР МО.

Ожидается, что волонтеры будут оказывать помощь местным жителям. Перед выездом с ребятами встретился врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, который пожелал им удачи и выразил уверенность, что они достойно представят Молодую Гвардию и окажут неоценимую помощь жителям новых регионов.