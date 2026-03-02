Молодогвардейцы Подмосковья посетят освобожденные регионы и Курскую область
Молодогвардейцы Подмосковья отправились в зону СВО
Фото: ["Молодая Гвардия Единой России"]
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья в составе 110-го гуманитарного отряда отправились в зону СВО. Они посетят освобожденные регионы и Курскую область.
Организация обеспечивает участникам миссии комплексную поддержку, в том числе страхование жизни, трансфер, проживание, питание, оформление необходимых документов, внесение записи в волонтерскую книжку, предоставление фирменной атрибутики.
«Это системная работа, а не разовая акция. Для нас важно, чтобы помощь была регулярной и организованной. Молодогвардейцы осознанно принимают решение поехать, понимая ответственность. Мы видим, как формируется поколение, готовое брать на себя реальные задачи и работать там, где это действительно необходимо», — отметила руководитель МГЕР Подмосковья Диана Алумянц.
Желающие присоединиться к миссиям могут подать заявку и пройти первичное собеседование. К участию допускаются только совершеннолетние.