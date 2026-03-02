Молодогвардейцы Подмосковья посетят освобожденные регионы и Курскую область

«Это системная работа, а не разовая акция. Для нас важно, чтобы помощь была регулярной и организованной. Молодогвардейцы осознанно принимают решение поехать, понимая ответственность. Мы видим, как формируется поколение, готовое брать на себя реальные задачи и работать там, где это действительно необходимо», — отметила руководитель МГЕР Подмосковья Диана Алумянц.