Молодогвардейцы Талдомского округа оказали помощь маме участника СВО
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Молодогвардейцы Талдомского округа оказали помощь маме участника спецоперации Ольге Анатольевне.
Молодогвардейцы Талдомского округа на регулярной основе оказывают помощь всем, кто в ней нуждается. Активисты проявляют общественную поддержку. На днях они помогли жительнице с ограниченными возможностями здоровья Ольге Анатольевне. Ее сын выполняет боевые задачи в зоне СВО. Женщину выписывали из больницы. Она нуждалась в том, чтобы кто-то помог ей добраться домой.
Молодогвардейцы стали свидетелями трогательного момента. Женщина долгое время провела в больнице. Она не скрывала радости от того, что вернулась домой. Мама участника СВО призналась, что ее родной очаг наполнен теплыми воспоминаниями.
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Команда молодогвардейцев позаботилась о каждой мелочи, чтобы процесс возвращения домой прошел комфортно. Общественники организовали транспорт и сопровождение. Они встретили жительницу с улыбками на лицах. Молодогвардейцы поддерживают многих родных участников спецоперации, поэтому понимают их опасения и важность эмоциональной поддержки. Кроме того, особенного ухода требуют люди с ограниченными возможностями.
Помощь молодогвардейцам оказала персональный помощник Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Талдомский» Анна Панкина.