Молодой боец с позывным Татар рассказал о своем подвиге в зоне СВО

Молодой российский боец СВО с позывным Татар попал на передовую и совершил подвиг. Благодаря ему многие товарищи остались живы. Об этом военный рассказал RT .

Татар подвозил танковые снаряды в зоне СВО на передовую. Он управлял десятитонным КамАЗом, как неожиданно понял, что вся колонна из 17 машин попала в засаду ВСУ.

«Дорога была заминирована, а поля — нет, мы об этом знали. Я начал маневр, но понял, что не успеваю его завершить. И тут прилетает в машину, что ехала передо мной. А это была ГЦМ, и в ней горючее. Я успел открыть дверь своего КамАЗа на всякий случай, и от взрыва ГЦМ меня выбросило сильной ударной волной», — вспоминает Татар.

Боец получил контузию, его удалось привести в чувство. Колонна тем временем находилась под огнем противника. Те кто мог ходить, выносил товарищей из-под обстрела. В этом также помогал командир, который не потерял самообладание в сложной ситуации. Удалось спасти не всех, но очень многих.

Уже позже после обследования стало известно, что Татар пережил кровоизлияние в мозг. Его ожидало долгое лечение и реабилитация. Сейчас ему 22 года, он учится в военном вузе. После СВО и подвига был удостоен медалями — Суворова и «За боевые отличия».