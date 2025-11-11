Молодой дознаватель из Шатуры совмещает службу в полиции и занятие спортом

Сотрудники органов внутренних дел отметили профессиональный праздник. В преддверии даты о своей работе рассказала дознаватель отдела дознания ОМВД России «Шатурский», лейтенант полиции Анастасия Ахметдинова.

Несмотря на небольшой стаж, Анастасия Витальевна уже успела зарекомендовать себя как ответственный и целеустремленный сотрудник. Помимо службы, она активно занимается спортом и представляет отдел на соревнованиях. В составе команды коллег Ахметдинова неоднократно становилась призером спартакиады «Динамо» и чемпионата силовых структур Московской области.

По словам дознавателя, любовь к спорту сопровождает ее с детства — в семье все занимались физической подготовкой. В полицию Анастасия пришла летом 2024 года и быстро адаптировалась к коллективу. Сейчас она совмещает работу по расследованию уголовных дел с регулярными тренировками, которые включают бег, стрельбу, плавание и борьбу.

В круг служебных обязанностей Ахметдиновой входит проведение допросов, опросов свидетелей и оформление процессуальных документов. Она уверена, что спортивная выносливость помогает сохранять концентрацию и выдержку в сложных расследованиях.

Окончив Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Анастасия признается, что не сомневалась в выборе профессии и считает службу в полиции делом жизни.