Молодой дзюдоист из Ивантеевки взял «серебро» на мемориальном турнире
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
Спортивным турниром в Городском округе Пушкинский почтили память заслуженного тренера России Юрия Казунина. Второе место занял земляк Иван Колтунов.
Турнир проводился среди девушек и парней 2008–2010 годов рождения. За первенство боролись почти 200 юных спортсменов. Среди них были представители Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, а также Республики Беларусь. Команда тренера Максима Кобелянского выступила на мероприятии от спортклуба «Динамо-Ивантеевка».
Одним из лучших оказался спортсмен из Ивантеевки Иван Колтунов. Он взял серебряную награду. Также в топ-5 вошла спортсменка Ксения Склянкина.
Администрация округа поздравила дзюдоистов и их тренера с успешным выступлением на столь непростом соревновании.