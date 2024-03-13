Молодой дзюдоист из Ивантеевки взял «серебро» на мемориальном турнире

Турнир проводился среди девушек и парней 2008–2010 годов рождения. За первенство боролись почти 200 юных спортсменов. Среди них были представители Москвы и Подмосковья, Рязани, Ярославля, а также Республики Беларусь. Команда тренера Максима Кобелянского выступила на мероприятии от спортклуба «Динамо-Ивантеевка».

Одним из лучших оказался спортсмен из Ивантеевки Иван Колтунов. Он взял серебряную награду. Также в топ-5 вошла спортсменка Ксения Склянкина.

Администрация округа поздравила дзюдоистов и их тренера с успешным выступлением на столь непростом соревновании.