Патриотизм, самоотверженность и желание совершать добрые дела — качества, присущие каждому активисту «Молодой Гвардии Единой России». Ежедневно 9 325 ребят в Московской области, не жалея сил, помогают над тем, кто нуждается в поддержке. Этой традиции уже 18 лет. 16 ноября организация отмечает свое День рождения, а это повод подвести итоги последнего года и рассказать о самых интересных проектах подмосковного МГЕР.

Молодежь — во власть

Одним из самых важных событий 2023 года стали осенние выборы и предшествующая им избирательная компания. Молодогвардейцы приняли в них самое активное участие — в качестве наблюдателей на участках, членов избирательных комиссий, волонтеров, а некоторые и сами стали кандидатами.

Для поддержки молодых кандидатов МГЕР совместно с региональным отделением «Единой России» уже несколько лет реализовывает проект «ПолитСтарт». Он направлен на системное обучение и продвижение молодежи в представительные органы муниципалитетов и Законодательное собрание.

В 2023 году было проведено обучение для молодых людей до 35 лет, которые стали участниками предварительного голосования «Единой России». В итоге, 175 человек прошли процедуру внутреннего отбора и стали кандидатами в депутаты от партии. Для помощи им был организован Штаб поддержки молодых кандидатов, ставший площадкой получения практического опыта от коллег и налаживания контактов. По результатам выборов 18 молодых людей вошли в Советы депутатов.

Молодогвардейцы не только сами избирались, но и обеспечивали гласность и легитимность выборов. Более 600 молодогвардейцев прошли обучение и стали наблюдателями.

Помимо подготовки наблюдателей и поддержки кандидатов велась масштабная работа по обучению политическим инструментам уже существующего актива МГЕР. Проект «Школа молодого политика» помогал готовить будущих волонтеров, политтехнологов, пресс-секретарей и помощников депутатов — всех, кто принимал участие в избирательной кампании. Молодые люди проходили обучение по пяти направлениям: «Политика», «Медиа», «Волонтерство», «Проекты», «Студенчество».

В дни голосования активисты «Молодой Гвардии» вели информационную кампанию в соцсетях, проводили акции рядом с УИК, рассказывали населению о ДЭГ и помогали жителям найти свой избирательный участок, не забывая и сами отдавать свои голоса за лучшего кандидата.

На передовой

Одним из ключевых направлений деятельности молодогвардейцев остается поддержка бойцов специальной военной операции и жителей Донбасса.

В этом году пятеро молодых людей из Московской области сами отправились добровольцами на фронт, а 67 молодогвардейцев посетили новые территории в составе волонтерского отряда. Каждые две недели ребята из Подмосковья отправлялись с гуманитарной миссией: помогали в больницах, проводили мероприятия для жителей, организовывали сбор донорской крови.

Большая работа велась и в подмосковных городах. По всей области активисты продолжают сбор гуманитарной помощи для отправки в ЛДНР. Молодогвардейцы оказывают адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных, проводят благотворительные сборы макулатуры и ярмарки, собранные на которых средства идут на помощь бойцам, оказывают поддержку военным госпиталям и пунктам временного размещения.

Кроме того, активисты привлекают внимание к ситуации в Донбассе, напоминая о трагедии и о самоотверженности мирных жителей. Один из примеров — фотовыставка «Касается Каждого!», которая проходит по инициативе МГЕР в разных городах региона в течение последнего года. Экспозиция представлена работами военных корреспондентов, в фотографиях отражена жизнь простых людей ЛДНР. С героями этих работ молодогвардейцы на связи и регулярно встречаются при посещении новых территорий.

Воплощение идей в реальность

Вступление в ряды «Молодой Гвардии» — это не только возможность заниматься волонтерством и быть в центре событий. Организация стала площадкой для реализации своих проектов. Активная молодежь, у которой есть свои идеи, может претворить их в жизнь с помощью проектного офиса, который работает на основе регионального отделения МГЕР. Он не только помогает ребятам оформить идею в проект, но даже найти для него финансирование.

Одной из площадок, где можно получить практический совет, стал форум «Курсом лидера». Образовательный проект для школьников, студентов, молодых политиков и рабочей молодежи Московской области получил финансирование от Фонда Президентских грантов на сумму 15 000 000 рублей. Основная его цель — помощь молодежи в создании и продвижении уникальных проектов.

В течение трех последних лет прошло 13 окружных форумов, в которых приняли участие в общей сложности более 2 тысяч активистов. В 2023 году молодогвардейцы провели региональное мероприятие на 2000 человек. На форуме ребятам демонстрировали кейсы успешной реализации проектов, а также рассказывали, как оформить заявку на гранты, собрать команду и привлечь внимание к своей идее.

Прокачать навыки работы в команде и углубить свои знания в этом году молодежь могла и поступив в «Другой университет», запущенный региональным ресурсным центром неформального образования. Проект также выиграл грант от Фонда Президентских грантов на сумму 5 000 000 рублей. В этом году обучение в нем прошли более 300 человек.

С любовью к планете

Значительная часть работы «Молодой Гвардии» — защита окружающей среды. Экологические акции уже стали доброй традицией для подмосковных активистов.

Весной стартовали масштабные субботники. За лето активисты убрали несколько десятков территорий от мусора и старой листвы. В некоторых муниципалитетах уборка прошла в формате эко-фестиваля «С любовью к планете». Молодогвардейцы приводили в порядок природные заповедники, объекты исторического и культурного значения, а также прибрежные зоны, вылавливая из воды бытовые отходы в рамках проекта «Мусорная рыбалка». На фестивале учили правильно утилизировать отходы — на площадках работали точки сбора макулатуры и пластиковых крышек. Все вырученные средства были направлены на поддержку бойцов СВО.

Традиционно в этом году в Подмосковье прошел экокемпинг. В течение трех дней 150 молодых людей со всего региона жили в палаточном лагере, придерживаясь правил осознанного потребления: сортируя мусор, используя многоразовую посуду и убирая территорию. Также ребята принимали участие в лекциях и мастер-классах, посвященных защите окружающей среды.

Привычку заботиться об окружающей среде необходимо прививать с детства, считают молодогвардейцы. Именно на это направлен проект «Сдавайся!», который реализуется в Московской области с 2020 года. В данный момент он распространился уже на 15 муниципалитетов региона.

Авторы проекта устанавливают в городах контейнеры по сбору пластика и макулатуры, организуют экскурсии на перерабатывающие предприятия, проводят уроки и экологические квизы, на которых знакомят школьников с особенностями раздельного сбора отходов. К настоящему моменту установлено уже 80 контейнеров для сбора вторсырья, собрано более 25 тонн отходов для последующей переработки и проведено 210 образовательных мероприятий для детей.

За ЗОЖ!

«Молодая Гвардия» всегда уделяла внимание здоровому образу жизни, поэтому спортивные состязания всегда занимали в деятельности активистов особое место.

Самое яркое спортивное мероприятие этого года — экстремальный исторический забег «Zaraysk Bison Race», который провели уже в пятый раз.

В этот раз он прошёл 20 мая у стен Зарайского кремля, в нем приняли участие более тысячи профессиональных спортсменов и любителей из разных регионов страны. Трасса в 7,5 км представляла собой полосу препятствий, бегунам предстояло преодолеть холмы, искусственные неровности, стены, рвы с водой и пройти другие испытания. Спортсмены пробовали свои силы в командных и парных забегах, кроме того, было деление на мужские и смешанные коллективы, где среди бегунов должна была быть минимум одна женщина.

Отметим, что на «Zaraysk Bison Race» можно было не только пробежать дистанцию, но и узнать много нового об истории Московской области, посетить мастер-классы и принять участие в благотворительности.

Проверить свои скорость и ловкость в этом году смогли не только взрослые, но и дети. Осенью состоялся второй экстремальный забег «Zaraysk Bison Race. Не по-детски», в котором приняли участие более 700 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Юные спортсмены смогли не только побороться за медали и ценные подарки, но и посетить интерактивные зоны — аквагрим, мастер-класс по ручной росписи пряников, детские квесты, батуты. Также участники получили бесплатные билеты на посещение смотровой площадки водонапорной башни и историко-художественного музея Зарайского кремля.

Отметим, «Zaraysk Bison Race. Не по-детски» получил грант от Росмолодежи на сумму 690 000 рублей.

Поддержка творческих людей

Еще один из знаковых проектов МГЕР, который удалось реализовать в этом году, — «НеТеатральный двор». Он получил грант от Фонда Президентских грантов на сумму 3 500 000 рублей. Это образовательно-просветительская площадка для поддержки непрофессиональных театров.

Весной свои двери открыла Школа, где творческая молодежь под присмотром мастера постригала азы актерского мастерства, сценической речи и многих других важных для артиста навыков. С мая по июль обучение в Школе прошли 50 ребят, после они образовательных творческие коллективы и представили свои дебютные спектакли на уличном фестивале, который прошёл осенью в Орехово-Зуево.

Мероприятие объединило не только актеров, но и самых разных молодых людей, которые занимаются творчеством. Во время фестиваля работала выставка графического дизайна, выступали граффитисты и брейк-дансеры, прошли мастер-классы по актёрскому мастерству, изготовлению поделок и живописи.

Деятельность «Молодой Гвардии Единой России» разнопланова, обширна и затрагивает почти все сферы жизни. Организация объединила несколько тысяч активистов с разными интересами, но общими ценностями.