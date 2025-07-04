Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главой европейской дипломатии Каей Каллас подчеркнул, что Китай не может допустить поражения России. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post.

По информации, полученной от китайских СМИ, высокопоставленный китайский чиновник в приватной беседе выразил уверенность, что Китай не позволит России проиграть в конфликте с Украиной, поскольку США могут перенаправить свои ресурсы на противостояние с Пекином.

Ван И также заявил, что если бы Китай помогал России деньгами или поставками оружия, конфликт на Украине уже давно был бы завершен в пользу Москвы.

Ранее сообщалось, что австрийские политики возмутились приездом главаря киевского режима Владимира Зеленского в страну. По их мнению, Вене не стоит принимать на официальном уровне главу одной из сторон конфликта, поскольку это противоречит нейтралитету. Тем более руководителю Украины не стоит предоставлять площадку для публичного выступления.