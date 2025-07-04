Трамп заявил, что во время разговора с Путиным «не добился никакого прогресса» по Украине

В разговоре с представителями американских СМИ президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился своими впечатлениями от состоявшегося телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Американец выразил сожаление по поводу того, что в ходе беседы с российским лидером не удалось достичь каких-либо результатов по вопросу Украины.

«У нас был разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран. Мы также говорили о войне с Украиной, и я этим недоволен... Сегодня мы с ним вообще не добились никакого прогресса», — заявил президент США.

Трамп также добавил, что США, несмотря ни на что, продолжают поставлять Украине вооружения.

Ранее сообщалось, что президент Путин сообщил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва не оставит без внимания все факторы, которые привели к конфликту на Украине.