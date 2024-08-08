В Оренбургской области мать убила своего ребенка из-за криков и плача

Женщина жестоко расправилась с малолетней дочерью, нанеся ей несколько ударов по голове. В результате полученных травм девочка умерла.

Трагедия произошла в городе Орск Оренбургской области, о чем также сообщило издание «Vse42.ru». По версии следствия, малышка плакала и вела себя беспокойно, что очень не понравилось женщине. В порыве гнева она нанесла телесные повреждения ребенку. Пострадавшая от рук матери скончалась на месте.

В итоге было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии. Согласно информации, полученной от СУ СК РФ по региону, мать ребенка ждет наказание в виде заключения под стражу,

Ранее сообщалось о том, что жительница Ямала вновь совершила убийство, несмотря на судимость. Теперь ей грозит новый срок – до 15 лет лишения свободы.