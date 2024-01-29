Молодой ученый из Химок купил собственное жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Антон Исаев из подмосковных Химок, работающий в «НПО Лавочкина» уже более 13 лет, смог приобрести собственное жилье благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что Антон с детства любил что-то строить, создавать и проектировать. А в профессию пошел по стопам дедушки и бабушки, которые работали на авиационных заводах.

«Нужна была квартира, где можно будет жить со своей семьей. Выбрал недалеко от работы, на этапе котлована. Постройка завершится в 2025 году, и к 2026 планируем заселиться с женой и ребенком. Замечательная возможность для тех кто хочет и дальше работать в своей сфере», — поделился Антон.

Напоминаем, что программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред Правительства РФ Александр Новак по видеоконференцсвязи запустили головной газораспределительный пункт в городском округе Королев «Самаровка».